В Тамбове простились со 105-летним моряком-подводником Юлием Ксюниным

В Тамбове проводили в последний путь участника Великой Отечественной войны, старейшего российского моряка-подводника капитана 1-го ранга Юлия Порфирьевича Ксюнина.

Как рассказали в администрации города, человек-легенда капитан Ксюнин родился еще при императоре Николае II. После окончания училища служил на Тихоокеанском флоте, в годы Великой Отечественной войны готовил подводников для действующих флотов, участвовал в боевых действиях. Сошел на берег в звании капитана первого ранга, после чего занимался патриотическим воспитанием молодежи и возглавлял городской комитет ветеранов Великой Отечественной войны.

В 84 года ветеран освоил компьютер, в 90 лет издал книгу "Записки подводника" и даже в 105 лет, по признанию знавших Юлия Порфирьевича людей, был полон оптимизма, ни на что не жаловался и охотно общался с журналистами, объясняя секрет своего долголетия тем, что просто честно служил и жил по совести. Хотя произошедшее с ним на склоне лет иначе как чудом назвать все же не мог.

- Один доктор сделал мне операцию, после которой пообещал всего два года жизни. С тех прошел 21 год, и это чудо какое-то. Я живу. Все, кто со мной служил, кто со мной дружил, ушли, а я остался и теперь чувствую себя виноватым перед ними. Часто вспоминаю их, а накануне 9 Мая особенно, - рассказывал Юлий Ксюнин накануне последнего своего Дня Победы почти четыре месяца назад.

Моряка-подводника, скончавшегося в возрасте 105 лет, похоронили на Полынковском кладбище Тамбова рядом с супругой.