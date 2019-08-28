На Камчатке зенитчики "сбили" вертолет

Тактическое учение расчетов зенитного ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" прошло на Камчатке.

Колонна боевых машин совершила марш на полигон "Радыгино", где военнослужащие замаскировали технику, зарядили ее в полевых условиях и протестировали ракетное и пушечное вооружение.

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга Николая Воскресенского, шесть расчетов ЗРПК выстрелили из 30-миллиметровой автоматической пушки. На расстоянии от двух до четырех километров они поразили мишени, имитирующие низколетящие вертолеты и беспилотники.

В тренировке участвовали более 50 военнослужащих и десять единиц техники.