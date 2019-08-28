В Якутии завели дело о мошенничестве при строительстве в аэропорту

В Якутии возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве в аэропорту.

Как выяснила прокуратура, в октябре 2018 года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" и АО "ИРМАСТ-ХОЛДИНГ" заключили госконтракт более чем на 64 миллиона рублей. Исполнитель обязался построить площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

Однако выяснилось, что работы так и не были исполнены.

"Материалы проверки направлены в Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о мошенничестве", - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.