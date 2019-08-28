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28.08.2019 14:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье найдены 3000-летние артефакты неизвестного народа

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологи Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук обнаружили ранее неизвестный вид древней керамики.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале "Российская археология", а коротко о нем сообщает сайт ДВФУ.

Находка была сделана при обследовании археологического памятника Черепаха 7. Он расположен на северном побережье Уссурийского залива.

Сообщается, что этот памятник относится к так называемой янковской культуре Южного Приморья (рубеж II-I - первая половина I тысячелетия до н.э.) Однако найденные артефакты, как показал анализ, к этой культуре не относятся.

Всего было найдено около 500 фрагментов древних изделий и несколько археологически целых сосудов. Кстати, они получили название "черная серия".

Ученые предполагают, что эти артефакты относятся к периоду раннего палеометалла, то есть времени появления в Приморье первых бронз (рубеж II-I - середина I тысячелетия до н.э.)

"Результатом специальной обработки поверхности сосудов и применения технологии дымления становится темно-серый или черный цвет поверхности керамики, который отличает ее от гончарных изделий янковской культуры, выполненных в теплой цветовой гамме", - отмечают исследователи.

По их мнению, по отдельным признакам найденные изделия близки к материалам памятников эпохи бронзы западного и центрального Приморья, но не представляют с ними культурного единства. Это говорит о том, что в вышеуказанном периоде времени различные культуры могли сосуществовать на юге Дальнего Востока и влиять друг на друга.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
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"Пока что мы рассматриваем наше открытие как локальное явление, связанное с памятниками северной части Уссурийского залива, - говорит заведующий Музеем археологии и этнографии Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных ДВФУ Евгений Никитин. - Это подтверждает и находка бронзовой пуговицы, сделанная в 2015 году при раскопках, расположенного неподалеку поселения янковской культуры Теляковского 2".

По его словам, таких же изделий, как и керамику из "черной серии", ранее не находили на памятниках янковской культуры. Однако такая же гончарная традиция была отмечена на археологическом памятнике в западном Приморье, который не относится к ареалу распространения янковской культуры.

"Поиски истоков этой традиции продолжаются", - резюмирует Евгений Никитин.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Дальневосточный федеральный университет
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