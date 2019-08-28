Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Причиной кишечной инфекции употребивших в пищу суши самарцев стала сальмонелла. Об этом сообщил в среду Роспотребнадзор по Самарской области.

Начиная с минувшей субботы - 24 августа в Самаре начали регистрировать групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди горожан, которые заказали с доставкой на дом и съели суши из ресторана "Фарфор в Самаре". Ко вторнику 27 августа было уже 48 случаев острых кишечных инфекций.

Роспотребнадзор по региону инициировал внеплановую проверку учреждения общепита. Работа ресторана сразу же была приостановлена.

- Причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла). Вероятный путь передачи инфекции - пищевой, - сказано в официальном сообщении ведомства.

В ресторане нашли нарушения. У надзорного ведомства есть вопросы к процессам производства блюд, а также к документации, обеспечивающей прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. Также начались проверки производителей сырья, из которого изготавливались роллы. СУ СК РФ по региону тоже начало проверку по факту массового отравления.