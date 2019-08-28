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28.08.2019 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Причиной кишечной инфекции употребивших в пищу суши самарцев стала сальмонелла. Об этом сообщил в среду Роспотребнадзор по Самарской области.

В Иркутской области девять человек отравились суши

Начиная с минувшей субботы - 24 августа в Самаре начали регистрировать групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди горожан, которые заказали с доставкой на дом и съели суши из ресторана "Фарфор в Самаре". Ко вторнику 27 августа было уже 48 случаев острых кишечных инфекций.

Роспотребнадзор по региону инициировал внеплановую проверку учреждения общепита. Работа ресторана сразу же была приостановлена.

- Причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла). Вероятный путь передачи инфекции - пищевой, - сказано в официальном сообщении ведомства.

В ресторане нашли нарушения. У надзорного ведомства есть вопросы к процессам производства блюд, а также к документации, обеспечивающей прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. Также начались проверки производителей сырья, из которого изготавливались роллы. СУ СК РФ по региону тоже начало проверку по факту массового отравления.

Происшествия ЧП Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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