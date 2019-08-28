Малый и средний бизнес Оренбуржья привлечет 2,3 млрд рублей инвестиций

Более 2,3 миллиарда рублей инвестиций привлекут в регион предприятия малого и среднего бизнеса Оренбуржья. Руководство Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержало все проекты области.

Денис Паслер и Александр Браверман побывали на производственной площадке Оренбургской трикотажной фабрики. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Об этом шла речь на встрече врио губернатора региона Дениса Паслера и гендиректора Корпорации МСП Александра Бравермана.

Как сообщила пресс-служба правительства области, проекты местных предприятий, претендующих на получение финансовой поддержки от Корпорации, обсуждались в рамках форума "Государственная поддержка для бизнеса". Денис Паслер и Александр Браверман побывали на производственной площадке Оренбургской трикотажной фабрики. На встрече с руководством предприятия гости ознакомились с планами по модернизации и развитию производства.

Кроме того, были представлены еще пять инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Оренбуржья и претендующих на кредитно-гарантийную поддержку Корпорации. Это проекты предприятий: "СК "Ликос" по финансированию строительства жилых домов, "Вента-ойл" по строительству мельничного комплекса, "ТХ "АТЭНА" (приобретение оборудования для тепличного комплекса), "БЭНО" (пополнение оборотных средств в целях покупки зерновых культур и производства муки), ССПК "Марьевка" (приобретение молодняка КРС). Общий объем инвестиций составляет более 2,3 миллиарда рублей. В ходе реализации проектов будет создано 221 новое рабочее место.

Пять из представленных проектов были одобрены сразу, а проект компании "Ликос" - с условием подтверждения гарантий финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры в районе будущей застройки.

- При реализации таких проектов мы все, в том числе инвесторы, обязаны учитывать перспективы развития данной территории, а значит, интересы людей, которые будут здесь жить, - отметил Денис Паслер.

Врио губернатора подчеркнул, что в условиях, когда ощущается острая потребность в развитии производственной базы, создании новых рабочих мест и привлечении в область инвестиций, взаимодействие с одним из ведущих отечественных институтов развития бизнеса имеет особое значение для региона.

Гендиректор Корпорации МЧС Александр Браверман заверил, что работа по развитию малого и среднего бизнеса в регионе будет продолжена.

- Общий объем выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день достиг 5,45 млрд рублей, что позволило оренбургским малым и средним компаниям привлечь 10,97 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных, - отметил Браверман.