СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре

В Самаре пользователи соцсетей активно обсуждают новости об отравлении примерно 30 человек, в том числе детей, которые сейчас находятся в больнице. По сообщению пользователей, все пострадавшие 25-26 августа заказывали доставку суши и роллов в одном из сетевых ресторанов, у которого есть точки общепита и в других регионах. СУ СК по региону начало доследственную проверку этой информации.

Пострадавшие сообщают в Сети, что медики подозревают дизентерию и сальмонеллез, но анализы пока не готовы.

В то же время представитель ресторана в Самаре на официальной странице "ВКонтакте" сообщил, что точка доставки закрыта, проводится проверка качества продуктов. Ресторан готов компенсировать стоимость заказа и медикаментов на лечение пострадавших.