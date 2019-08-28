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28.08.2019 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самаре пользователи соцсетей активно обсуждают новости об отравлении примерно 30 человек, в том числе детей, которые сейчас находятся в больнице. По сообщению пользователей, все пострадавшие 25-26 августа заказывали доставку суши и роллов в одном из сетевых ресторанов, у которого есть точки общепита и в других регионах. СУ СК по региону начало доследственную проверку этой информации.

В Иркутской области девять человек отравились суши

Пострадавшие сообщают в Сети, что медики подозревают дизентерию и сальмонеллез, но анализы пока не готовы.

В то же время представитель ресторана в Самаре на официальной странице "ВКонтакте" сообщил, что точка доставки закрыта, проводится проверка качества продуктов. Ресторан готов компенсировать стоимость заказа и медикаментов на лечение пострадавших.

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