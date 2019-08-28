В День города в столице Чувашии открылись детский сад и школа

В столице Чувашии отпраздновали 550-летний юбилей. Череда праздничных мероприятий, начавшаяся задолго до знаменательной даты, завершилась 24 августа. Традиционно не обошлось и без подарков: в эти дни открылись новые социальные объекты.

Новый корпус вместо второй смены

После масштабной реконструкции открылся новый корпус средней школы №61. Сегодня это самое "густонаселенное" среднее образовательное учреждение в Чебоксарах. В минувшем учебном году здесь обучалось 1750 школьников при проектной мощности здания - 825 учащихся. В школу пойдут уже 1816 детей, из них 240 первоклашек.

Поэтому новый корпус стал для жителей Юго-Западного района Чебоксар настоящим спасением. Его ввод в эксплуатацию позволит частично ликвидировать вторую смену в средних и старших классах. В реконструированный корпус на улице Социалистической в новом учебном году придут 500 учеников 8-11-х классов. Другие останутся в основном корпусе на улице Чернышевского, который находится в нескольких минутах ходьбы.

Раньше в здании на улице Социалистической размещалась вечерняя школа. Реконструкция началась в 2018 году. Как отмечают строители, иногда проще построить новое здание, чем реконструировать старое. Так, во время капитального ремонта им пришлось сделать перепланировку, заменить инженерные коммуникации и окна, провести внутреннюю отделку помещений и фасада здания. В новом корпусе появились переоборудованные актовый и спортивный залы, полноценный пищеблок со столовой, а вокруг здания - благоустроенная территория со спортивными площадками.

О намерении реконструировать школу городские власти говорили на протяжении последних нескольких лет, но планы откладывались из-за недостатка финансирования. Появилась такая возможность благодаря поддержке правительства республики. В прошлом году было подписано соглашение с Минобразования Чувашии, согласно которому республиканский бюджет выделил на работы 44 миллиона рублей. Еще столько же средств направил муниципалитет.

- Сегодня Чувашская Республика, как и все другие регионы России, реализует национальный проект "Образование". Одной из его главных задач является ликвидация второй смены в образовательных учреждениях. Реализация таких проектов позволяет создавать условия для нового уровня образования наших детей. И на этом объекте мы не остановимся. В ближайшие годы в Чувашии будут открыты еще три новых школы, - сказал председатель правительства республики Иван Моторин на церемонии открытия корпуса.

Добавим, что новое здание не только решит проблему второй смены. В нынешнем учебном году здесь начнет работать профориентационный проект "Инженерно-техническая школа". Он предусматривает тесное взаимодействие с ведущими вузами и предприятиями республики и ступенчатое образование школьников с 1-го по 11-й класс, ориентированное на цифровой и инженерно-технический профили.

Детсад для чудо-детей

Еще один подарок к юбилею получили жители Нового города, одного из самых динамично развивающихся районов Чебоксар. Живут здесь в основном молодые семьи с детьми. Так, по данным городского управления образования, сегодня в Новом городе насчитывается более тысячи дошколят. Поэтому акцент делается на комплексное развитие, с полным набором образовательных, детских, социальных и медицинских учреждений, а также скверов, парков и спортивных площадок. Это именно тот необходимый стандарт, который обозначил глава Чувашии Михаил Игнатьев перед городскими властями и застройщиками.

Строительство детского сада велось в рамках национального проекта "Демография". На него было выделено 174,1 миллиона рублей, в том числе 147,2 миллиона из федерального бюджета. Здание детсада рассчитано на 240 мест, в нем предусмотрено 13 групп. Здесь есть физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для работы кружков, психолога и логопеда, бассейн, медицинский блок, собственная прачечная, пищеблок и даже лифт. Новому детскому саду дали звучное название - "Чудоград".

- Это означает, что в таком детском саду будут расти чудо-дети для нашего будущего. Символично и знаменательно, что в день празднования юбилея нашей столицы открывается дошкольное учреждение, куда придут малыши одного из самых молодых районов города и будут расти и развиваться в чудесных условиях, - сказала на открытии его заведующая Анжелика Виноградова.

Глава Кабмина Чувашии Иван Моторин также отметил символичность момента и добавил, что население Чебоксар растет, а значит, детям нужны новые учебные заведения.

- До конца года, помимо этого детского сада, в Новом городе должны быть введены еще два. А в целом в рамках национального проекта "Демография" до 2020 года в Чувашии должно завершиться строительство еще 14 детских садов, - сообщил Моторин.

Цифра

5,3 миллиарда рублей федеральных средств выделено Чувашии в рамках нацпроекта "Демография" в 2019-2021 годах.

Справка "РГ"

В Чувашской Республике работают 330 детских садов и 364 дошкольные группы на базе 210 школ. Благодаря активному строительству новых дошкольных учреждений в период с 2012 по 2017 год удалось полностью ликвидировать очередность в детские сады малышей старше трех лет.

Для сокращения очереди детей до трех лет в 2018-2019 годах предусмотрено строительство 16 детских садов на 3120 мест. Из них 10 - в городе Чебоксары, по одному объекту - в Комсомольском, Чебоксарском и Цивильском районах и городе Канаше, а также два детских сада в городе Новочебоксарске. Срок ввода объектов - 2019 год.

Здравоохранение

Медицина станет ближе к пожилым

Еще один федеральный проект, который реализуется в рамках нацпроекта "Демография", но адресуется уже пожилым людям, называется "Старшее поколение". В его рамках в Чувашию поступило 30 автомобилей, предназначенных для центров социального обслуживания населения. Произошло это также накануне празднования Дня города Чебоксары и было не так заметно на фоне других юбилейных мероприятий. Тем не менее переоценить значение этого события для жителей Чувашии преклонного возраста трудно.

С помощью подъемника посадка инвалида-колясочника в автомобиль занимает не больше минуты. Фото: Петров Евгений

В следующем году Минтруд и Минздрав Чувашии в рамках проекта "Старшее поколение" начнут проводить дополнительный скрининг на выявление отдельных социально значимых заболеваний жителей республики старше 65 лет. Новые машины как раз и планируется использовать для доставки пожилых сельчан в медицинские организации. На приобретение автотранспорта из федерального бюджета было выделено 43,6 миллиона рублей. На них закупили девять микроавтобусов ГАЗ Луидор и 21 Лада Ларгус Куб. Автомобили оснащены спецподъемниками и обустроенным местом для перевозки маломобильных граждан и инвалидов-колясочников.

- Сегодня в республику прибыли автомобили по проекту. Они направлены на улучшение условий социального и медицинского обслуживания старшего поколения. Перед нами стоит задача довести продолжительность жизни в России до 78 лет. А без должного медицинского обслуживания людей пенсионного возраста достичь этого будет тяжело. В городе многое делается для создания доступной среды для маломобильных граждан и инвалидов. Сейчас эту доступность нужно поднять на селе, - заявил глава правительства республики Иван Моторин, вручая ключи от специализированных автомобилей.

"Стрижи" покорили Чебоксары

Семь истребителей МиГ-29 выступили на празднике

Хедлайнером Дня города стала группа высшего пилотажа "Стрижи", которая уже в третий раз прилетает в столицу Чувашии. По словам командира, гвардии полковника Сергея Осяйкина, их везде встречают тепло, но в Чебоксарах они чувствуют себя совсем по-домашнему. Помимо авиапоказа, летчики посетили детский сад, названный в честь "Стрижей", и встретились с воспитанниками Чебоксарского кадетского корпуса.