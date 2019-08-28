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28.08.2019 21:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье запустили портал "Активный гражданин"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Для оперативной и удобной обратной связи оренбуржцев с местной властью в регионе запущен прототип информационной системы "Активный гражданин Оренбургской области".

Как сообщила пресс-служба правительства области, портал разработан региональным департаментом информационных технологий. На сегодня платформа доступна жителям Оренбурга, Орска и Соль-Илецка. Эти муниципалитеты - участники проекта "Умные города Оренбургской области".

Фото: Союз журналистов России
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По словам зампредседателя правительства Оренбуржья по внутренней политике Олега Димова, у жителей этих городов появилась максимально оперативная и удобная обратная связь с мэрией, а значит, и возможность быстро сообщить о проблемных ситуациях, решить возникающие вопросы.

- Кроме того, это инструмент мониторинга активности и ответственности глав, качества их работы с жителями территорий, - отметил чиновник. - Подобные решения уже начали работать в ряде регионов страны. Безусловно, мы будем ориентироваться на лучшие практики, развивать функциональность системы, удобство и простоту использования. До конца года система должна заработать во всех муниципалитетах Оренбуржья.

Димов заверил, что исполнение обращений жителей власти возьмут под особый контроль.

Кстати

На портале https://ag.orb.ru/ можно разъяснить суть проблемы, при необходимости приложить фотографии, указать территорию на карте. Для авторизации достаточно быть зарегистрированным на портале госуслуг. Поступающие сообщения, в зависимости от тематики и характера, будут направляться системой в региональные министерства или администрации муниципалитетов. Работа с обращениями будет организована в соответствии с ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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