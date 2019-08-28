В Уфе 10-летний мальчик застрял между гаражами из-за телефона

Сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы пришли на помощь к 10-летнему ребенку, который застрял между гаражами и не мог самостоятельно выбраться.

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, инцидент произошел около двух часов дня по московскому времени 27 августа в гаражах, которые располагаются по адресу: Сельская, 6. Спасателей вызвали родственники ребенка.

Выяснилось, что мальчишки бегали по крышам гаражей, и один из них уронил свой телефон в зазор между металлическими боксами. Ребенок решил, что справится самостоятельно: полез между гаражами и в итоге по пути за смартфоном просто застрял.

Чтобы вытащить ребенка, спасатели использовали веревку, которую подали пленнику, и гидравлический инструмент, с помощью которого раздвинули стенки гаражей. В итоге ребенка благополучно освободили. Он отделался испугом и несколькими ссадинами.