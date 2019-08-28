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Байкальская пригородная компания предлагает увлекательное путешествие по Кругобайкальской железной дороге.
Круглобайкальская дорога - ценнейший памятник инженерного искусства Фото: архив редакции Круглобайкальская дорога - ценнейший памятник инженерного искусства Фото: архив редакции
Круглобайкальская дорога - ценнейший памятник инженерного искусства Фото: архив редакции

Напомним, эта дорога огибает южную часть Байкала. На сравнительно небольшом участке (84 километра длиной) сосредоточено 39 тоннелей, 16 каменных галерей, более 400 виадуков, мостов, около 230 подпорных стенок.

Всем желающим предоставится уникальная возможность посетить памятник архитектуры, одновременно в течение дня любуясь Байкалом. Для этого достаточно купить единый билет, который включает поездку на трех видах транспорта: "комфортабельный поезд + теплоход + автобус".

Во время путешествия запланирована интересная экскурсионная программа с длительными стоянками и прогулками по объектам уникального памятника архитектуры. В туристических поездах пригородной компании предусмотрены вагоны первого и второго класса, чтобы пассажиры могли выбрать для себя оптимальный вариант. Также в стоимость билета включена медицинская страховка и экскурсионное обслуживание.

В 2019 году на этом популярном маршруте появилось несколько ново-введений. Например, предлагается субботний дневной тур, который стоит дешевле, чем поездка в другие дни, и занимает меньше времени - с раннего утра и до обеда "по классическому" маршруту или с трех часов дня и до позднего вечера "по зеркальному" маршруту.

На правах рекламы

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