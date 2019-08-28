Умер один из старейших алтайских художников Алексей Дрилев

В Барнауле на 91-м году жизни скончался один из старейших алтайских художников Алексей Дрилев. Об этом сообщает краевая организация Союза художников России.

Алексей Дрилев родился в 1938 году в селе Первомайское Алтайского края. Окончил Казанское художественное училище, учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. В 1995 году был принят в Союз художников России.

На его счету более десяти персональных выставок в Барнауле, Бийске, Славгороде, Новосибирске, Бристоле (Англия). Алексей Дрилев писал портреты, натюрморты, пейзажи, занимался книжной графикой. Основные работы - "Песни Алтая" (выставлялась в национальном музее Лондона), "Волжские просторы", "Опаленный", "Ростов Великий", "Белокурихинские белки", "Площадь Спартака". Работы Дрилева выставлялись в Китае, Японии, США.

Прощание с художником состоится 29 августа, Алексея Дрилева похоронят на Михайловском кладбище в Барнауле.