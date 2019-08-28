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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ту-2 еще полетает

В Новосибирске восстановят бомбардировщик времен ВОВ
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 191(7949)
В Новосибирск привезли два разобранных на части фронтовых бомбардировщика Ту-2.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Специалисты обещают, что один из них - много лет пролежавший в хранилище американского музея и поэтому хорошо сохранившийся, - после реставрации должен стать единственным в мире летающим экземпляром Ту-2. Фрагменты второй машины пойдут на запчасти для первой.

Фото: kinopoisk.ru
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На территорию НГТУ фрагменты самолетов привезли на трех фурах. Заниматься восстановлением легендарного самолета будут специалисты компании "Авиареставрация". К работам привлекут студентов вуза, а руководить процессом будет профессор кафедры прочности летательных аппаратов Владимир Бернс. Здесь уже вернули к жизни два Ил-2, сбитых в Великую Отечественную. Сейчас эти самолеты - желанные гости авиашоу и ависалонов во всем мире. Еще один Ил-2, восстановленный в прошлом году, использовали для съемок художественного фильма о войне.

Эксперты называют, обладавший высокими летными характеристиками Ту-2 "лучшим советским фронтовым бомбардировщиком Второй мировой войны". Известно, что машина, которую будут восстанавливать, воевала, и ее не сбивали. Историю самолета специалисты изучат по документам, в которых указаны серийные номера.

Фото: Предоставлено фондом "Крылатая память Победы"
Поднятый со дна озера Ил-2 стал героем художественного фильма

- Борт разберут на элементы, каждый винтик тщательно изучат. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана, - пояснил президент фонда "Крылатая память Победы" Борис Осятинский.

Авиареставраторы предполагают, что смогут поставить самолет на крыло за три года.

Прямая речь

Юрий Лобанов, пресс-секретарь НГТУ:

- Двухмоторный фронтовой бомбардировщик Ту-2 предположительно до 1949 года эксплуатировался в военно-воздушных силах СССР. Затем его передали в ВВС Китая, где он прослужил не одно десятилетие. После списания машина оказалась в американском музее "War Eagles Air Museum", где хранилась в разобранном состоянии и не экспонировалась. Этим летом фонд "Крылатая память Победы" приобрел самолет, и сейчас он вернулся на Родину.

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