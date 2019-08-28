26 августа (7 сентября) 1812 года у деревни Бородино состоялось одно из самых кровопролитных сражений XIX столетия. В битве, продолжавшейся весь световой день, погибли от 60 до 80 тысяч человек. В арьергардных боях вместе с донскими казаками ходил и 1-й башкирский полк, чем заслужил свое место в мемуарах французских полководцев.

На эту тему в Южном научном центре РАН состоялся круглый стол "Страницы ратной славы башкирского народа в истории России". В нем приняли участие ведущие ученые и специалисты по истории казачества и иррегулярных войск Российской империи.

Впервые с экзотической кавалерией маршалы Европы познакомились в 1807 году в битве под Фридландом, в Восточной Пруссии. По словам военного историка и подполковника в отставке Махмута Салимова, в ходе сражения башкиры бросились на французов вместе с казаками вплавь через реку Алле. Стреляя из луков, они с большим эффектом атаковали отряды врага и захватили много пленных.

- Кстати, за ловкость и умение метко стрелять из луков французы прозвали башкир северными амурами, - добавил исследователь. После подписания мирного договора в Тильзите император Наполеон захотел лично увидеть казаков, калмыков и башкир.

"Пронзительный свист - и гортанная команда отделила из общего строя последнюю сотню башкир. Она закружилась перед трибуной, в центр круга полетела шапка. Не успела она упасть на землю, как в нее вонзилась сотня стрел. Прозвучала команда - и башкиры со свистом и гиканьем помчались догонять строй, а их есаул - командир сотни - на скаку подхватил шапку и подскочил к трибуне. Он резко осадил лошадь и кинул шапку под ноги одному из французских генералов. Бесцеремонно нагайкой указал в сторону Наполеона, оскалился и помчался догонять строй. Генерал, опешивший от наглости, растерянно оглянулся на трибуну, оттуда уже просили передать головной убор. Лисью шапку, похожую теперь на огромного ежа, положили на стол перед императором. Изумленный Наполеон с интересом рассматривал башкирский подарок", - написал в мемуарах посол Великобритании при Российской армии Роберт Вильямс.

После смотра войск Наполеон принял казаков, калмыков и башкир. Эту встречу и запечатлел художник Пьер Бержере. Многим солдатам великой армии Наполеона тоже пришлось лично "познакомиться" с башкирской конницей. Например, в 1812 году 2-й башкирский полк в составе бригады казачьего атамана Иловайского XII разбил под Кобрином корпус французского генерала Ранье.

- Мой далекий предок, сотник из рода тарханов Бикмухамет Баимбетов, в составе 2-го башкирского полка прошел с боями всю Европу. Мы благодарны ему за то, что он выжил и вернулся домой батыром, победителем и наш род воинов не прервался. На долю последних трех поколений нашего рода, включая и меня, выпало по две войны. Мой дедушка прошел Первую мировую и Гражданскую, отец участвовал в Финской и Великой Отечественной. Мне тоже пришлось защищать Россию, и я хотел бы одного: чтобы сын и внук жили в мирной стране, - рассказывает Махмут Салимов.

Храбро бились иррегулярные кавалеристы под Смоленском и Бородино, а семь башкирских полков покрыли себя славой в "Битве народов под Лейпцигом". В память о ратных подвигах в 1842 году новые станицы Верхнеуральского казачьего войска получили названия Берлин, Варна, Лейпциг, Париж и Фершампенуаз. Подвиги башкирской конницы увековечены и в Нидерландах. В 2017 году у переправы через реку Эйссел жителями коммуны Весен был установлен памятник башкирскому воину. Голландцы считают, что "северные Амуры" принесли им свободу от войск Наполеона.

Справка РГ

Башкирская, калмыцкая и казачья конница на протяжении столетий входила в структуру иррегулярных войск России и потому имела много общего в тактике и вооружении. Впервые башкирская конница отметилась в Ливонском походе 1577 году. С тех пор башкиры наравне с казаками участвовали во всех войнах России.