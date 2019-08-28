Клинцевич назвал провокацией слова Волкера о возврате Крыма

Ранее американский чиновник сказал, что Россия должна "уйти из Крыма", чтобы вернуться в "восьмерку".

"По сути, нам предлагают товар, без которого Россия вполне может обойтись, запрашивая взамен часть территории. Ничего себе чейндж! В бизнесе подобные предложения именуются аферой, в политике - провокацией", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Он считает, что заявление Волкера никак не получается назвать работой американской администрации над возвращением России в G8 согласно желанию президента США Дональда Трампа, которую анонсировал госсекретарь Майк Помпео. "Напротив, делается все возможное, чтобы не допустить разморозки российско-американских отношений", - уверен Франц Клинцевич.