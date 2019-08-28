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28.08.2019 15:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По городам Боспорского царства запустят новый автобусный тур

Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани объявили о старте второго автобусного тура по городам, связанных с античной историей Причерноморья. Недельное путешествие "Золотого кольца Боспорского царства" начнется в Геленджике 23 сентября. Об этом сегодня сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Фото: РИА Новости
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Комплексный тур пройдет по городам, включенным в уникальный межрегиональный туристический проект, маршрут которого охватывает Кубань, Дон, Крым и Севастополь.

- Отдыхающие увидят древние реликвии, произведения современного искусства и тематические шоу-программы, отведают местные вина и национальные блюда, а также поучаствуют в мастер-классах по лепке из глины амфор. По данным туроператора, сегодня свое участие подтвердили туристы из Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ростовской области. А первый автобусный тур прошел в марте этого года, - сообщили в ведомстве.

Кстати

"Золотое кольцо Боспорского царства" - туристический проект четырех южных регионов России, разработанный администрацией Краснодарского края вместе и властями трех других регионов и региональным отделением Русского географического общества. В маршрут вошли 30 объектов археологического показа в десяти городах и населенных пунктах. На Кубани - это Тамань, Новороссийск, Геленджик и Анапа, в Крыму - Керчь, Феодосия, Евпатория, Балаклава и Севастополь, на Дону - Азов.

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