В Сочи водитель Jaguar протаранил забор и машины санатория

В Центральном районе Сочи этой ночью водитель автомобиля Jaguar протаранил ограждение санатория "Заполярье", а также повредил несколько автомобилей, принадлежащих учреждению здравоохранения.

Как сообщили "РГ" в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи, виновником ночного инцидента стал "временно местный житель, которому около тридцати лет".

"Он отдыхал в санатории и, видимо, слегка перебрав в баре, решил покинуть территорию на своем автомобиле Jaguar, - рассказали в ГИБДД Сочи. - Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не справился с управлением и повредил забор и несколько машин санатория, с помощью которых его пытались остановить".

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как машина хаотично пытается преодолеть препятствие.

К счастью, обошлось без жертв. Виновник происшествия был задержан правоохранителями. Администрация санатория подсчитывает убытки.