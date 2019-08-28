Больницу Тюмени проверят после сообщения об отказе принять умирающего

В Тюмени контролирующие органы проверяют информацию о том, что врачи отказались делать операцию умирающему пациенту.

Информация об этом появилась накануне в социальной сети "ВКонтакте". Любовь Прорвина сообщила, что ее 44-летний муж умер два месяца назад. У него была последняя стадия тяжелой болезни. Обезболивающие перестали помогать, боль стала невыносимой, и семья вызвала "скорую".

- Врачи пытались облегчить состояние мужа. Но это не дало результатов. Тогда врач позвонил в больницу №2, чтобы предупредить о тяжелом пациенте. Дежурный хирург категорически отказался его принимать и оказывать какую-либо помощь, - говорится в сообщении женщины.

Она написала, что в больнице предложили встать в очередь на операцию и ждать 10-12 месяцев.

- Мы понимаем горечь утраты близкого человека и приносим искренние соболезнования Любови Прорвиной. К сожалению, существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна, - сказали "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В настоящее время в связи с поступившим обращением департамент проводит проверку, медицинская документация проходит экспертизу. Результаты будут направлены в адрес заявителя по окончанию всех проверочных мероприятий. Информацией заинтересовалась и прокуратура.