В Боснии и Герцеговине погибли два сапера

Босния и Герцеговина (БиГ), имеющая статус самой заминированной страны Европы, в воскресенье, 25 августа, вновь привлекла к себе внимание экспертного сообщества, так как на ее территории при обезвреживании взрывного устройства времен югоконфликта погибли два сапера. Всего же с 1996 года по настоящее время при разминировании здесь пострадали 125 специалистов, 53 из которых лишились жизней.

По оценкам экспертов, публикуемых в среду изданием "Nezavisne novine", к потенциально опасным территориям в БиГ отнесены 1018 квадратных километров или 2,1 процента от совокупной площади страны, установлено 8525 сомнительных мест, где могут находиться 79 тысяч мин. Подчеркивается также, что в мирный период от детонации мин здесь уже погибли 614 человек. При этом процесс поиска и разминирования боеприпасов может продлиться до 2025 года.

Напомним, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибло более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.