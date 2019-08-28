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В интернет просочился тизер нового фильма Кристофера Нолана "Довод"

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    28.08.2019, 21:32
Текст:   Олег Усков
Фото: vk.com Фото: vk.com
Фото: vk.com

В Сети появился тизер "Довода" (Tenet), новой картины Кристофера Нолана, содержание которой все еще засекречено. И минутный ролик света на него не проливает: в кадре персонаж Джона Дэвида Вашингтона подходит к стеклу, содержащему следы от пулевых выстрелов, выглядя при этом встревоженно и бдительно. После чего следует военизированная суета, эскалация тревожности и некоторые элементы приближающейся катастрофы.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения "Молодого папы" - с Малковичем и Лоу

Инсайдеры, знакомые с ситуацией, ранее "сливали", что нас ждет хитрый шпионский экшн-триллер с заходами в одну из самых прославленных головоломок режиссера - в "Начало". Плюс хичкоковщинка.

В ролях: Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Юрий Колокольников, Алексей Подлеснов.

Нолан - постановщик, сценарист и сопродюсер.

Снимали по всему миру, в том числе в Великобритании, Индии, Италия и Эстонии.

Российская премьера - 16 июля 2020-го.

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