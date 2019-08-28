В сентябре пройдут российско-китайские велогонки

Турнир состоит из трех основных групп: представителей элиты, возрастной группы и группы опыта. Предельная длина гоночной трассы в первом матче 53,2 километра, из которых горная дорога - 14,6 километра, а общий подъем - 694 метра.

18 сентября во Владивостоке состоится второй этап соревнований, в котором пройдут круговые гонки с дистанцией в один круг 7,59 километра, возрастная группа проезжает 4 круга, а элитная команда - 6 кругов.

Финал велогонки состоится 21 сентября в городе Фуюань в Хэйлунцзяне.