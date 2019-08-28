ВЦИОМ: Расходы россиян на подготовку детей к школе выросли вдвое

За последние два года средние расходы россиян на сборы детей в школу увеличились более чем в два раза, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного опроса.

Сегодня, чтобы подготовить ребенка к 1 сентября, требуется в среднем 26,9 тысячи рублей. Для сравнения в 2017 году эта сумма была на уровне 12,7 тысячи рублей.

Наиболее заметно выросли расходы на покупку комплекта школьной формы, включая одежду и обувь для занятий физкультурой. В этом году они составляют примерно 13,4 тысячи. Еще 3,1 тысячи рублей требуется на покупку школьной сумки или рюкзака.

На фоне увеличения расходов на подготовку к 1 сентября все больше родителей, бабушек и дедушек заявляют о том, что собираются экономить на цветах и подарках к 1 сентября. В нынешнем году на эту статью расходов они планируют направить не больше 1,7 тысячи рублей.