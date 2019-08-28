Врач рассказала, как предупредить осенние заболевания

Скоро осень, а значит, и сопутствующие ей болезни, связанные с похолоданием. Как рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт первой категории Марина Анисимова, больше всего будут распространены заболевания вирусной этиологии: пневмонии и бронхиты. Не исключены также и ротавирусные инфекции, которые поражают желудочно-кишечный тракт и вызывают рвоту и понос.

Как уточнила Анисимова, заболевают люди зачастую потому, что неправильно оценивают температуру на улице и переохлаждаются, одеваясь недостаточно тепло. Или наоборот, слишком утепляются, что тоже приводит к переохлаждению.

К сезонным осенним болезням также можно отнести гепатит А и аллергию. Первый связан с обилием импортных фруктов, а второй - с пылением растений и выбросом сорными травами своих аллергенов. И если для предупреждения гепатита достаточно тщательно вымыть фрукты горячей водой (ошпаривать кипятком не обязательно - вирус не настолько стойкий), а руки - с мылом, то с аллергией лучше обратиться к врачу - он выявит аллерген и подберет подходящие препараты. Также в Интернете можно найти карты пыления растений, которые меняются в зависимости от погодных условий, и при приближении высокого аллергического фона начать принимать медикаменты. А если есть возможность, лучше временно переехать в более благоприятное место.