Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека"

На YouTube-канале канала Adult Swim появилось определенно прекрасное - первый трейлер "Первобытного" (Genndy Tartakovsky’s Primal), нового проекта орденоносного Дженнди Тартаковски. Автора, среди прочего, такого внушительного культа, как "Самурай Джек".

Отрадно, что "Первобытный", похоже, не отступит от заложенных "Самураем" традиций и будет придерживаться той же бодрой манеры - сперва все стремительно несется, после чего орет, сшибается и брызжет на ландшафт внутренностями. В том смысле, что опять задорно.

Базис - на радость фэнам баек про заговоры рептилоидов и прочее нибиру: все происходит в альтернативном мире, где люди сосуществуют с динозаврами. В том числе на коалиционном уровне, в смычке против других плотоядных гадов.

Уточнено, что шоу в угоду реализму (это шутка такая для зрителей "Игры престолов" специально) обойдется без слов вообще - только экшн, чистый, ничем посторонним не подпорченный экшн.

Премьера - 7 октября.