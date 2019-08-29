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29.08.2019 13:02
Рубрика: Спорт

Болельщики "Реала" хотят вернуть Роналду

Текст: Максим Домчев

Бывший голкипер "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс предложил болельщикам проголосовать, какой игрок должен перейти в мадридский клуб.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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Голосование Касильяс проводит на своей странице в Twitter. В качестве вариантов он предложил бразильца Неймара, француза Поля Погба и португальца Криштиану Роналду.

Проголосовало около 250 тысяч человек. С явным преимуществом ведет Роналду, набравший 64 процента голосов. За Погба отдали свои голоса 22 процента поклонников клуба, а Неймера хотят видеть в "Реале" всего 14 процентов.

Именно "Реал" назывался одним из претендентов на бразильского форварда нынешним летом.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду
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