Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Львовской области возросло до восьми человек. Среди жертв трагедии есть дети.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Они разбирают завалы и пытаются найти выживших.

Напомним, что обрушение четырехэтажного жилого здания случилось 28 августа в городе Дрогобыче на улице Грушевского. В настоящее время причина произошедшего не установлена. Стражи порядка отрабатывают сразу несколько версий, среди которых подмыв строения из-за дождей, перепланировка или взрыв бытового газа.

Полиция открыла уголовное производство по статьям об умышленном уничтожении или повреждении объектов жилищно-коммунального хозяйства, злоупотреблении властью или служебным положением и служебной халатности, передает издание gordonua.com.

Правоохранители задержали двух человек. "28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч", - говорится в сообщении полиции.