Следует признать, что предпринятые Джонсоном меры против парламента находятся в правовом поле. Похоже, это обстоятельство особенно возмущает оппонентов премьера, чьи шансы обжаловать планы главы правительства в суде выглядят ничтожными. Хваленая британская демократия и народовластие оказались абсолютно беспомощными перед диктатом со стороны хозяина Даунинг-стрит, 10. В итоге депутатам ничего не остается кроме написания гневных статьей в газетах с критикой Джонсона и упования на общественное мнение. В четверг петиция с требованием не останавливать с 12 сентября по 14 октября работу парламента набрала более миллиона подписей. Это означает, что комитет по петициям должен вынести эту инициативу на обсуждение депутатов. Но надежды, что премьер даст задний ход, нет никакой. В начале года петиция за отмену "брекзита" набрала 6,1 миллиона подписей, однако состоявшаяся по этому поводу дискуссия в парламенте не остановила подготовку к выходу Лондона из состава единой Европы. Таковы особенности парламентаризма на Альбионе.

В четверг возле резиденции премьера на Даунинг-стрит продолжались протесты. Демонстранты держали лозунги "Никто не голосовал за Бориса" , "Нет перевороту" и тому подобные. Репортеры запечатлели одного из участников акции, который пришел в маске Джонсона с лопатой и установил импровизированную могилу с надписью "Покойся с миром, британская демократия". Да что там митингующие. Спикер палаты общин Джон Беркоу счел планы Джонсона в отношении депутатов возмутительными, "мешающими выполнению обязательств правительства по формированию курса страны". Он заявил, что законодатели обязаны иметь право голоса по вопросу "брекзита". Сразу 200 депутатов подписали декларацию, пообещав в случае приостановки работы парламента собраться в другом месте для продолжения дискуссий.

Похоже, в окружении королевы просчитали возможные сценарии и сочли позицию Джонсона более выигрышной

На этот возмущенный гул в команде премьера отреагировали с иронией, предупредив: "Если депутаты вынесут Джонсону вотум недоверия, мы не станем уходить". Эксперты говорят, что закон вновь окажется на стороне главы правительства: в случае кризиса он может распустить парламент и назначить новые выборы. До их проведения Джонсон продолжит управлять страной. Вот только новое голосование правительство назначит на ноябрь, тогда как 31 октября Лондон должен покинуть Евросоюз независимо от того, будет заключено соглашение или нет. А что же королева, на которую противники Джонсона так рассчитывали: только она имеет право досрочно отправить нынешнего премьера в отставку и тем самым помешать "брекзиту"? Но, похоже, в окружении ее Величества также просчитали возможные сценарии и сочли позицию Джонсона более выигрышной. Во всяком случае, заступаться за парламентариев Елизавета II отказалась, согласившись с планом главы правительства по продлению депутатских каникул. Правда, 14 октября, когда народные избранники все же вновь приступят к работе, ее Величество выступит перед ними. Премьер уже анонсировал содержание предстоящей речи королевы. Она будет посвящена тому, что нужно для "инвестирования в национальную систему здравоохранения, ужесточения мер по борьбе с преступностью и улучшения качества жизни". А вот о "брекзите" Елизавета II, скорее всего, упоминать не станет, чтобы остаться над схваткой. Джонсон не скрывает: нынешний депутатский корпус мешает ему принимать меры для реализации жесткого "брекзита", который без соглашения с Брюсселем, кажется, выглядит неизбежным. При этом премьер не имеет никакого желания слушать упреки парламентариев. А если те все же хотят покричать, то, по мнению Джонсона, недели в сентябре и пары недель в октябре палате общин достаточно, чтобы изложить мнение о действиях правительства, на которое премьеру в общем-то плевать. На то она и демократия.

Как утверждает британская "Индепендент", члены Консервативной партии уже ходят с протянутой рукой по спонсорам для того, чтобы собрать деньги на предстоящие осенью досрочные парламентские выборы. Дойдет ли кризис до роспуска парламента, не совсем ясно: противники Джонсона, выступающие за вынесение ему вотума недоверия, не имеют согласованной кандидатуры политика, способного возглавить правительство. Амбиции главы Лейбористской партии Джереми Корбина, безапелляционно требующего премьерства для себя, не по душе другим оппозиционерам. Так что расчет Джонсона может оказаться верным, и вернувшемуся в октябре с вынужденных каникул парламенту просто не хватит времени, чтобы до 31 октября помешать "брекзиту".

Противники Джонсона припоминают слова его спутницы, сказанные ею во время ссоры с премьером: "Его ничего не волнует: ни деньги, ни что-либо еще". Среди этого "чего-либо еще" оказалась и британская демократия. Судя по действиям главы правительства, Джонсону совершенно безразлично, что говорят о нем люди, когда на кону стоит реализация его политического плана - выход Лондона из состава Евросоюза.