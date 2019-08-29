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Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи

Новости
    29.08.2019, 11:23
Текст:   Олег Усков

"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи.

По информации "Пятого канала", артист не пожалел крепкого, нецензурного словца в направлении организаторов музыкального праздника - в процессе репетиции. Как уточнено, ему не понравилось, что "подготовка к выступлению пошла не по запланированному графику".

После чего, передает канал, "Киркоров пригрозил персоналу, что пока он не отрепетирует свой номер, шоу не начнется". Происходящее на площадке запечатлел один из очевидцев, после чего видео ушло в Сеть.

При этом поклонники певца придерживаются мнения, что певец разгневался обоснованно. "Ничего необычного. Он профессионал и требует, чтобы все к делу относились ответственно. Молодец", - комментируют они инцидент. Другие присовокупляют, что Киркоров - "тоже человек" и "пахарь". И может себе позволить сорваться.

Фото: kinopoisk.ru
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Позже, комментируя ситуацию, пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская пояснила, что "попавший на видео фрагмент разговора не был частью серьезной ссоры". И никакого конфликта с организаторами не было.

"Это рабочие моменты были - премьера песни, ответственный день очень. Все очень филигранно подходили к этому номеру", - уверила Успенская.

Добавив, что "в репетиционном процессе произошла заминка - получилась какая-то ошибка во времени". Но далее все было отрепетировано и "и организаторы, и артист довольны результатом".

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