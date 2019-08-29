Индийские Су-30 начнут вооружать ракетой BrahMos-A

Первые индийские строевые истребители Су-30МКИ направлены на модернизацию для вооружения гиперзвуковой крылатой ракетой BrahMos-A. Всего новое оружие получат 40 тяжелых истребителей ВВС Индии.

Информация о перевооружении самолета была озвучена на авиасалоне МАКС-2019.

Как сообщает издание ATO.ru, из-за большого веса ракеты, около 2,5 тонны, будет усилен фюзеляж самолета и установлена дополнительная точка подвески между двигателями. Дальность применения составляет 290 километров, скорость полета до 2,8М, масса боеголовки 200-300 килограммов.

Перевооружение стало возможным после проведения успешных испытаний в мае нынешнего года. Ракета поразила наземную цель на Никобарских островах в Индийском океане.