Юрий Жирков отпраздновал день рождения на военном полигоне

Футболист "Зенита" и сборной России Юрий Жирков с размахом отпраздновал свой 36-й день рождения. Вместе с друзьями он побывал на военном полигоне.

Жирков имеет давнюю страсть к периоду Великой Отечественной войны. Жена футболиста Инна решила устроить ему сюрприз и арендовала полигон, где была представлена техника и вооружение, сообщает Star Hit.

Юрий и его близкие друзья, в числе которых был защитник "Зенита" Бранислав Иванович, катались на танке и другой военной технике, а также с удовольствием постреляли по мишеням из различного оружия.

"Судя по тому, как радовался мой муж, сюрприз удался", - сказала Инна Жиркова.