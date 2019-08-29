Изабель Юппер покажет в России "Любовника"

Автобиографическая повесть "Любовник" (L'Amant) была написана в 1984 году и сразу была признана вершиной творчества Дюрас. Именно по этой повести, удостоенной престижной Гонкуровской премии, был снят знаменитый фильм Жана-Жака Анно. Моноспектакль "Любовник" - возможность оценить мастерство великой актрисы, которая особенно убедительна в театре. Как говорит сама Юппер: "Кино для меня - это как легкая прогулка во время отпуска, а театр - как альпинизм. Ты никогда не знаешь, сорвешься ты на следующем шагу или доберешься до вершины".
Излишне напоминать, что известная своей интеллектуальной иронией, Юппер сегодня - одна из самых востребованных актрис европейского кинематографа. Дважды лауреат Каннского кинофестиваля, трижды - Венецианского, Юппер предпочитает работать с режиссерами "авторского кино". Муза Пола Верховена, Михаэля Ханеке, Франсуа Озона и многих других режиссеров.
"Юппер обладает потрясающим профессионализмом. Показывая страдание, весь ее облик демонстрирует крайнюю степень этого страдания, и при этом вы ощущаете ее ледяной интеллектуальный взгляд. Никакая другая актриса не может сочетать такое в своей игре", - говорит про нее Михаэль Ханеке.