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29.08.2019 17:02
Рубрика: Культура

Изабель Юппер покажет в России "Любовника"

Текст: Сусанна Альперина
Не так давно легенда кинематографа Фанни Ардан представляла в Москве и других российских городах свой моноспектакль о любви. И вот, по ее стопам идет другая кинодива. В Россию - в Москву и Санкт-Петербург - приезжает Изабель Юппер. Кинозвезда везет к нам новый моноспектакль "Любовник" по одноименной повести Маргерит Дюрас. Российская премьера состоится 8-9 сентября в Москве (Дом музыки) и 10 сентября в Петербурге (театр "Балтийский дом"). Спектакль идет на французском языке с субтитрами.

Автобиографическая повесть "Любовник" (L'Amant) была написана в 1984 году и сразу была признана вершиной творчества Дюрас. Именно по этой повести, удостоенной престижной Гонкуровской премии, был снят знаменитый фильм Жана-Жака Анно. Моноспектакль "Любовник" - возможность оценить мастерство великой актрисы, которая особенно убедительна в театре. Как говорит сама Юппер: "Кино для меня - это как легкая прогулка во время отпуска, а театр - как альпинизм. Ты никогда не знаешь, сорвешься ты на следующем шагу или доберешься до вершины".

Фото: РИА Новости
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Излишне напоминать, что известная своей интеллектуальной иронией, Юппер сегодня - одна из самых востребованных актрис европейского кинематографа. Дважды лауреат Каннского кинофестиваля, трижды - Венецианского, Юппер предпочитает работать с режиссерами "авторского кино". Муза Пола Верховена, Михаэля Ханеке, Франсуа Озона и многих других режиссеров.

"Юппер обладает потрясающим профессионализмом. Показывая страдание, весь ее облик демонстрирует крайнюю степень этого страдания, и при этом вы ощущаете ее ледяной интеллектуальный взгляд. Никакая другая актриса не может сочетать такое в своей игре", - говорит про нее Михаэль Ханеке.

Культура Театр Драматический театр Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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