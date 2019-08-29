Минск и Брюссель еще не готовы к подписанию визового соглашения

Минск и Евросоюз продолжают работу над заключением соглашений об упрощении визовых формальностей и о реадмиссии, но пока "не завершены необходимые для подписания документов процедуры". Об этом заявил 29 августа пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Отвечая на вопрос о появлении в СМИ сообщений о переносе сроков подписания соглашений с осени 2019 года на начало 2020 года, официальный представитель МИД, слова которого приводит БЕЛТА, сказал: "Как неоднократно уже заявлялось, мы с европейскими партнерами совместно движемся к заключению соглашения об упрощении визовых формальностей и реадмиссии". Вместе с тем, уточнил дипломат, в МИД РБ по-прежнему исходят из того, что эти планы "в обозримой перспективе осуществятся".

Политические обозреватели напоминают, что Беларусь и ЕС за истекшие пять лет провели уже несколько раундов консультаций по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. В середине мая нынешнего года глава МИД РБ Владимир Макей даже дал понять, что стороны практически достигли соглашений. По его словам, стороны смогут завершить работу в ближайшее время, до подорожания шенгенской визы, которое ожидается в феврале будущего года, уточняет ТАСС.