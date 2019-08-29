Минск: МИД изложил позицию относительно участия в памятных мероприятиях в Варшаве

Освобождение Центральной и Восточной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям многонациональной Красной армии. Об этом заявил 29 августа пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос, почему Беларусь будет представлена на уровне посла на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве, информирует БЕЛТА.

"Трактовать иначе, разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия", - подчеркнул дипломат. Он напомнил также, что несколько дней назад МИД обнародовал свою позицию по этому вопросу, где предельно четко и ясно все пояснил.

Анатолий Глаз предостерег от попыток заниматься конспирологией в данном вопросе. "Мы, безусловно, признательны польской стороне за приглашение. Но тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна, и к ней у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход. Еще раз подчеркну, что все без исключения народы Советского Союза внесли определяющий вклад в общую победу над нацизмом", - сказал он.

Вместе с тем, учитывая, что война с самого начала затронула территорию Беларуси, официальный Минск принял решение об участии в мероприятиях, отдавая тем самым "дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны", - резюмировал дипломат.