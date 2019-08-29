Минтруд предложил ужесточить наказание за несоблюдение прав инвалидов

Поддержать инвалидов предполагается в области реализации их прав на труд и защиту от безработицы, содействии в трудоустройстве, обеспечения доступа к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.

"Существующие размеры штрафов в пределах 1 000 - 10 000 рублей, налагаемых на должностных лиц, и 20 000 - 100 000 рублей - на юридических лиц признаны Комитетом по правам инвалидов (на основании заключений многих общественных организаций инвалидов, в том числе высказанных на заседании Комитета) неэффективными", - говорится в тексте уведомления. Эти санкции слишком мягкие. Фактически некоторым недобросовестным собственникам проще платить штрафы, чем потратиться на повышение доступности объектов для инвалидов, отмечают в Минтруда.

Общественные обсуждения законодательной инициативы завершатся 12 сентября. Ранее сообщалось, что пока около половины соцобъектов адаптированы к нуждам инвалидов.