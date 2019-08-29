Mitsubishi Lancer Evo воскресят, но это будет не седан

Японское издание Best Car опубликовало подробности о судьбе Mitsubishi Lancer Evo, который ушёл с арены производительных седанов в 2017 году. Модель будет возрождена, но в качестве кроссовера.

Сообщается, что прообразом преемника Lancer Evo станет концепт Mitsubishi e-Evolution, представленный осенью 2017 года.

Шоу-кар оснащался тремя электромоторами: два располагались на задней оси, один - на передней. Поэтому, скорее всего, Lancer Evo в новой ипостаси тоже будет предельно электрифицирован.

Предполагается, что прототип будущей новинки дебютирует уже этой осенью - в октябре на автосалоне в Токио, а серийную версию выпустят ориентировочно в конце 2020-го.

Опубликованная Best Car информация разнится с другим инсайдом, согласно которому Lancer Evo увидит свет в двух типах кузова - седан и хэтчбек, а агрегаты будут позаимствованы у нового поколения Renault Megane RS.