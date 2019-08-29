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29.08.2019 / 20:28
Среда обитания
Текст: Мария Павлова

Novikov School открывает гастрономический лекторий

Фото: iStock
Фото: iStock

Кулинарная школа Novikov School объявила об открытии собственного лектория.

Образовательная программа будет включать в себя лекции по истории гастрономии, ведению ресторанного бизнеса, работе с продуктами, виноделию, фуд-съемкам, актуальным трендам в питании и прочее. Интересным направлением обещают стать открытые интервью с известными людьми из гастроиндустрии.

Лекторий начнет работу 2 сентября со встречи с Анатолием Казаковым - шеф-поваром московского ресторана Selfie (65 место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants 2019 - подробнее здесь). Посмотреть полное расписание "занятий" можно на сайте школы.

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