Novikov School открывает гастрономический лекторий

Кулинарная школа Novikov School объявила об открытии собственного лектория.

Образовательная программа будет включать в себя лекции по истории гастрономии, ведению ресторанного бизнеса, работе с продуктами, виноделию, фуд-съемкам, актуальным трендам в питании и прочее. Интересным направлением обещают стать открытые интервью с известными людьми из гастроиндустрии.

Лекторий начнет работу 2 сентября со встречи с Анатолием Казаковым - шеф-поваром московского ресторана Selfie (65 место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants 2019 - подробнее здесь). Посмотреть полное расписание "занятий" можно на сайте школы.