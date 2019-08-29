Онлайн-трансляция: Вероника Скворцова рассказывает о "Волне здоровья"

В 15-00 в "Российской газете" началась пресс-конференция "Лучшие врачи страны едут к детям центральных районов России", посвященная Всероссийской оздоровительной акции "Волна здоровья" в Центральном федеральном округе.

Участники расскажут о формате акции и подведут итоги ее многолетнего проведения, а также представят данные о динамике заболеваемости пациентов, попавших в поле зрение врачей федеральных центров - участников акции.

В пресс-конференции принимают участие сопредседатели Оргкомитета акции, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. Среди приглашенных - члены Президиума Лиги здоровья нации, руководители федеральных медицинских центров, федеральных учреждений и представители регионов, участвующих в акции.

Первый теплоходный маршрут "Волны здоровья" состоялся в 2006 году. За 12 лет специалисты обследовали и проконсультировали более 10 тысяч детей.

Традиционно акция проходит в следующем формате. Местные минздравы заранее составляют списки детей для консультаций со столичными специалистами. Каждого из пациентов в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями сопровождают не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. Однако врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих. Обследования и консультации проводятся бесплатно.

Важной составляющей акции также являются информационно-пропагандистские мероприятия для молодежи. В этом году внимание будет посвящено вопросам формирования приоритетов здорового образа жизни.

В этом году "Волна здоровья" пройдет 2-11 сентября на Волге и Оке. Специалисты проследуют по маршруту Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва.