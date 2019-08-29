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29.08.2019 00:10
Рубрика: Спорт

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Стали известны последние участники группового этапа Лиги чемпионов. В среду, 28 августа, путевку в основную сетку турнира заработали "Аякс", "Брюгге" и чешская "Славия".
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В групповой стадии сыграют 32 команды. 26 из них вышли туда напрямую, оставшиеся шесть - через квалификацию. Россию в Лиге чемпионов представят "Зенит" и "Локомотив". Присоединиться к ним мог "Краснодар", но в последнем раунде отбора "быки" уступили греческому "Олимпиакосу".

Фото: РИА Новости
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Полностью состав участников Лиги чемпионов выглядит следующим образом.

"Барселона", "Реал", "Атлетико", "Валенсия" (все - Испания), "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси" (все - Англия), "Ювентус", "Наполи", "Интер", "Аталанта" (все - Италия), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Байер", "РБ Лейпциг" (все - Германия), "Пари Сен-Жермен", "Лилль", "Лион" (все - Франция), "Зенит", "Локомотив" (оба - Россия), "Генк", "Брюгге" (оба - Бельгия), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Галатасарай" (Турция), "Аякс" (Голландия), "Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия) и "Динамо" Загреб (Хорватия).

Жеребьевка групповой стадии состоится сегодня в Монако. Начало - в 19:00 по московскому времени.

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