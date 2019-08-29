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Основатель Alibaba предложил работать лишь по 12 часов в неделю

Текст:   Антон Благовещенский
29.08.2019,  
13:33
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Создатель и руководитель китайского интернет-холдинга Alibaba Джек Ма уверен, что люди могли бы работать по 12 часов в неделю (менее двух с половиной часов каждый будний день), используя возможности искусственного интеллекта.

Фото: istockphoto.com
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Такое мнение предприниматель высказал на конференции World Artificial Intelligence Conference, посвященной искусственному интеллекту, пишет Bloomberg.

"Я не беспокоюсь о рабочих местах", - заявил китайский миллиардер. По его словам, искусственный интеллект не лишит людей работы, а наоборот, поможет им.

Джек Ма также добавил, что системы образования в будущем должны помочь людям стать более креативными. "В течение ближайших 10-20 лет каждый человек, страна, правительство должны сосредоточиться на реформировании системы образования, чтобы наши дети могли найти работу, требующую только трех дней в неделю и четырех часов в день", - заявил он.

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