Появилось первое фото третьего авианосца Китая

Первый десантный вертолетоносец Type 075, строящийся для ВМС Китая на верфи в Шанхае. Фото https://t.co/2H40Meb6Ia pic.twitter.com/XmFjd4Guol — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 29, 2019

В Сети появилось первое фото универсального десантного вертолетоносца Type 075, который строится для ВМС Китая в Шанхае. Судя по снимку, создание корабля водоизмещением 32-35 тысяч тонн близится к завершению: уже установлены летная палуба и "остров", что придает ему сходство с авианосцем.

Ранее публиковались нарисованный на компьютере эскиз Type 075 и рукописная схема его планировки. В глубине трюма расположится боевая техника, над ней и на палубе - вертолеты, в кормовой части - десантные катера. Во внутреннем ангаре могут разместиться до 28 единиц авиатехники, на летной палубе предусмотрено шесть мест для их взлета и посадки.

Вертолетоносец станет самым мощным десантным кораблем Китая и откроет перед ВМС страны новые возможности, пишет Navy Recognition. По одним оценкам, водоизмещение Type 075 достигнет 40 тысяч тонн, сравнившись с американскими кораблями того же класса Wasp. По другим - не превысит 35 тысяч тонн. В любом случае, это впечатляющий проект, очередное свидетельство того, как быстро КНР развивает качество и количество своего флота. Особенно если учесть, что Type 075 строится сразу в трех экземплярах, еще три будут заложены позже.

Пока ВМС КНР располагают одним авианесущим кораблем "Ляолин". Это купленный у Украины бывший советский крейсер "Варяг". Однотипный авианосец - но уже построенный с нуля в Китае, - проходит испытания. Передача его флоту планируется в 2020 году. Еще один авианосец строится по китайскому проекту.