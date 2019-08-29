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29.08.2019,  
11:14
Текст:  Антон Валагин

Появилось первое фото третьего авианосца Китая

В Сети появилось первое фото универсального десантного вертолетоносца Type 075, который строится для ВМС Китая в Шанхае. Судя по снимку, создание корабля водоизмещением 32-35 тысяч тонн близится к завершению: уже установлены летная палуба и "остров", что придает ему сходство с авианосцем.

Фото: YouTube
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Ранее публиковались нарисованный на компьютере эскиз Type 075 и рукописная схема его планировки. В глубине трюма расположится боевая техника, над ней и на палубе - вертолеты, в кормовой части - десантные катера. Во внутреннем ангаре могут разместиться до 28 единиц авиатехники, на летной палубе предусмотрено шесть мест для их взлета и посадки.

Вертолетоносец станет самым мощным десантным кораблем Китая и откроет перед ВМС страны новые возможности, пишет Navy Recognition. По одним оценкам, водоизмещение Type 075 достигнет 40 тысяч тонн, сравнившись с американскими кораблями того же класса Wasp. По другим - не превысит 35 тысяч тонн. В любом случае, это впечатляющий проект, очередное свидетельство того, как быстро КНР развивает качество и количество своего флота. Особенно если учесть, что Type 075 строится сразу в трех экземплярах, еще три будут заложены позже.

Пока ВМС КНР располагают одним авианесущим кораблем "Ляолин". Это купленный у Украины бывший советский крейсер "Варяг". Однотипный авианосец - но уже построенный с нуля в Китае, - проходит испытания. Передача его флоту планируется в 2020 году. Еще один авианосец строится по китайскому проекту.

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