Посол РФ изобличил попытки США дискредитировать соглашение между Сербией и ЕАЭС

Посол Российской Федерации в Белграде Александр Боцан-Харченко уже неоднократно изобличал представителей Вашингтона, распространяющих различные выдумки о негативном влиянии РФ на Балканах, которые не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции.

"Задаюсь вопросом, почему именно новостное агентство Associated Press знает лучше, чем Евросоюз, что может препятствовать евроинтеграции Сербии?" - прокомментировал Боцан-Харченко в Twitter попытки американского СМИ навязать читателям мысль о том, что подписание соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) якобы угрожает взаимодействию Белграда и Брюсселя.

"По поводу соглашения Сербия - ЕАЭС Еврокомиссия в докладе по Сербии за 2019 год отмечает только, что оно должно предусматривать возможность выхода Белграда из него непосредственно "к дате вступления в Евросоюз" (и не противоречить соглашению о стабилизации и ассоциации), - констатирует посол. - Как известно, этот момент настанет не ранее, чем в 2025 году. Разве в этой ситуации разумно отказываться от реальных и - подчеркну особо - привлекательных возможностей, которые открываются перед Белградом сегодня? А что касается будущего взаимодействия с учетом евроинтеграции - это попробуем обсуждать с теми, кто имеет к этому отношение".

Боцан-Харченко подчеркивает, что для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, емкость которого составляет свыше 182 млн потребителей, а совокупный ВВП - более 1,9 трлн долларов США. "В перспективе Сербия может стать одним из звеньев пространства между ЕС и ЕАЭС, - считает дипломат. - Это пример сбалансированной политики Белграда, подхода к ведению международных дел с учетом собственных национальных интересов".

Напомним, что 25 октября ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС, что вызывает раздражение в Вашингтоне, который стремится поставить все пространство Балкан под свой контроль. При этом американцы посредством своих СМИ, а также в ходе диалога с сербскими политическими лидерами лицемерно прикрываются требованиями Евросоюза, якобы не допускающими подобного рода взаимодействие с Москвой, добиваясь от них сделать выбор исключительно в пользу США.

Между тем в интервью РИА Новости сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич рассказал, что планирует 25 октября быть в Москве, когда произойдет встреча премьеров стран ЕАЭС. "Тогда должно быть подписано и соглашение о зоне свободной торговли с Сербией, - подчеркнул он. - Мероприятие даст возможность для разговора с моими коллегами из России и других государств о путях увеличения общего уровня экономического, хозяйственного и торгового сотрудничества между Сербией и ЕАЭС".

Политик сообщил и о том, чего конкретно ожидает руководство Сербии от данного соглашения. "В прошлом году наш товарооборот со странами ЕАЭС составил 3,4 миллиарда долларов, - отметил Расим Ляйич. - Большая часть этого товарооборота приходится на Российскую Федерацию - около 3 миллиардов долларов. Наш экспорт в страны ЕАЭС составил 1,1 миллиарда долларов, большая часть - на рынок РФ в размере миллиарда долларов. Новое соглашение, с одной стороны, расширяет число государств, к которым относится, мы получаем два новых государства, с которыми у нас до сих пор не было соглашения о свободной торговле - Армения и Киргизия. С другой стороны, расширяется список товаров в беспошлинном режиме. Теперь наши производители смогут поставлять на рынки этих пяти государств все виды овечьего и козьего сыра, дополнительно 400 тонн сыра из коровьего молока. Уже сейчас две трети экспорта сыра приходится на рынок Российской Федерации, если говорить обо всем мире. То есть 15 тысяч тонн сыра экспортируется в год, 10 тысяч из них приходится на рынок РФ... Когда все это соберем, наш план за два-три года увеличить наш экспорт на рынки ЕАЭС до 1,5 миллиарда долларов, уверен, что наши производители этот шанс, который создало государство, используют".