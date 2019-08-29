Путин освободил от должности одного из начальников управления президента

Глава государства освободил Сергея Осипова от должности начальника Управления информационного и документационного обеспечения президента.

Владимир Путин сегодня подписал соответствующий указ.

Управление занимается организацией информационного и документационного обеспечения президента и его администрации, обеспечивает функционирование единой системы делопроизводства в администрации главы государства.

Кроме того, подразделение организует, координирует и контролирует деятельность по обеспечению защиты сведений, составляющих гостайну, в кремлевской администрации и организует специальную документальную связь с региональными органами власти. Занимается комплектованием, обеспечением сохранности, учета и использования архивного фонда документов президента, его администрации, совещательных и консультативных органов при президенте, а также осуществляет комплектование, обработку, хранение и использование библиотечного фонда администрации Кремля.