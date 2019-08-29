Новости

В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе 06:27
В Приморье из-за сильных дождей ввели режим ЧС 06:22
Американские хакеры ликвидировали важную базу данных Ирана 06:16
Исторические сады откроют в "Царицыно" 06:09
На Украине шесть человек погибли при обрушении подъезда жилого дома 05:49
Шесть человек погибли в результате ДТП в Китае 05:41
Уровень Амура у Комсомольска превысил семь метров 05:30
В Германии носорог атаковал машину сотрудника природного парка 05:22
В одном из районов Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводка 05:04
Дожди остановили движение по трассе в районе ЕАО 04:54
Хуситы нанесли удар крылатой ракетой по аэропорту Саудовской Аравии 04:46
Отдел по делам Венесуэлы появился в посольстве США в Колумбии 04:32
Пентагон: Власти Китая не пустили корабль ВМС США в порт Циндао 04:15
Видео: SpaceX провела успешное испытание аппарата Starhopper 04:00
Более 200 обувных компаний призвали Трампа отменить пошлины на товары из КНР 03:45
Королева одобрила приостановку работы британского правительства 03:02
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35 03:02
США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона 02:36
В Польше запретили купаться в Висле из-за попадания сточных вод 02:17
Facebook ужесточил публикацию рекламы перед выборами в США 02:02
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США 01:53
Власти Италии не приняли судно с мигрантами на борту 01:38
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан" 01:24
Сегодня начнет работу Космическое командование США 00:55
Американская гонщица погибла при попытке разогнаться до 996 км/ч 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 06:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Исторические сады откроют в "Царицыно"

Текст: Ирина Огилько

Сегодня в музее-заповеднике "Царицыно" откроется II Фестиваль исторических садов. Его основная тема в этом году - сады, вдохновленные историей. Как рассказали "РГ" в пресс-службе заповедника, будет представлено 25 садов разных эпох в миниатюре.

Фото: Александр Корольков/ РГ
В "Царицыно" появились копии памятников страны

Посмотреть на растительные оазисы можно сразу за Оранжерейными воротами в парк недалеко от метро "Орехово". Здесь известные ландшафтные архитекторы и дизайнеры на небольших участках земли создали проекты, отражающие стили и идеи от Древнего Рима и средневековой Франции, эпохи модерна до экспериментов нынешнего века.

Так, в проекте "Русские горки" соединены два аттракциона - русские горки современного парка развлечений и катальные горки XVIII века. Инсталляцию окружат живыми растениями.

Авторы проекта "Французский огород на крыше собора Парижской Богоматери" предлагают еще один путь возрождения знаменитого памятника.

Сад "Мондриан" станет вариацией на тему одной из самых известных картин голландского художника. Будет здесь и садик "Кучук-Кой" с отголосками Серебряного века.

Вход бесплатный.

Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Королева одобрила приостановку работы британского правительства
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки