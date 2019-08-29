Исторические сады откроют в "Царицыно"

Сегодня в музее-заповеднике "Царицыно" откроется II Фестиваль исторических садов. Его основная тема в этом году - сады, вдохновленные историей. Как рассказали "РГ" в пресс-службе заповедника, будет представлено 25 садов разных эпох в миниатюре.

Посмотреть на растительные оазисы можно сразу за Оранжерейными воротами в парк недалеко от метро "Орехово". Здесь известные ландшафтные архитекторы и дизайнеры на небольших участках земли создали проекты, отражающие стили и идеи от Древнего Рима и средневековой Франции, эпохи модерна до экспериментов нынешнего века.

Так, в проекте "Русские горки" соединены два аттракциона - русские горки современного парка развлечений и катальные горки XVIII века. Инсталляцию окружат живыми растениями.

Авторы проекта "Французский огород на крыше собора Парижской Богоматери" предлагают еще один путь возрождения знаменитого памятника.

Сад "Мондриан" станет вариацией на тему одной из самых известных картин голландского художника. Будет здесь и садик "Кучук-Кой" с отголосками Серебряного века.

Вход бесплатный.