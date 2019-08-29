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29.08.2019,  
09:40
Текст:  Светлана Цыганкова

Стало известно, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Гитлеровская Германия не считала создание собственного атомного оружия приоритетной задачей. К тому же и немецкие ученые не обращались за достаточным финансированием на подобный проект.

Фото: Предоставлено пресс-бюро СВР
70 лет назад в СССР прошло первое испытание атомной бомбы

Данная тема возникла не случайно. В четверг исполняется 70 лет со дня испытания первого советского атомного заряда. Об этом писала и "РГ". А вообще проект СССР начался в 1942 году в ответ на разработку ядерного оружия в США, которые опасались, что его первым сделает Гитлер, чтобы обеспечить победу во Второй мировой войне. Так почему же он не сделал?

Руководство Германии решило вести работу по атомному оружию в ограниченных масштабах. Сам Гитлер так никогда и не встретился с учеными, отвечавшими за данную программу. И времени уже на работы не хватило. Об этом РИА Новости рассказал советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

Была еще одна причина - неудачный эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора. Его провел известный немецкий ученый, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг в мае 1945 года. Как говорит Андрей Гагаринский, ссылаясь на слова самого нобелевского лауреата, у него не хватило "морального мужества" запросить средства, которые, возможно, были сравнимы со стоимостью проекта ФАУ-ракет Вернера фон Брауна.

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