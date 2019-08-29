В столице нашли уникальный крест с изображением Сергия Радонежского

Во время раскопок в районе Китайгородского проезда в центре Москвы нашли нательный 9-сантиметровый деревянный крест с изображением преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщает Мосгорнаследие.

По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, на лицевой стороне креста вырезано распятие, а на оборотной - фигура святого. Большой художественной ценностью артефакт не обладает.

Несмотря на то, что находка датируется концом XVII - началом XVIII века, ей удалось почти полностью сохраниться. Как поясняют специалисты, деревянные изделия редко доходят до наших дней в столь хорошем состоянии: состав московского грунта и климат способствуют разрушению этого материала.

Напомним, ранее здесь же был обнаружен в очень хорошем состоянии большой участок деревянной мостовой. Видимо, состав почвы в районе нынешнего парка "Зарядье", где когда-то была болотистая местность, способствует сохранению деревянных предметов.