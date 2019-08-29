В одном из районов Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводка

В Шелопугинском районе Забайкальского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такие меры пришлось принять после того, как произошел размыв насыпи неэксплуатируемого котлована, и появилась угроза подтопления приусадебных участков.

Вода может зайти в села Банщиково, Малышево, Тергени и Шелопугино.

"Сейчас подтоплений нет, но мы действуем на упреждение", - заявил ТАСС глава района Василий Балагуров.

На место происшествия уже выехали боле 90 спасателей. В Шелопугинский район также отправился и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев.