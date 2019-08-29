Молодые специалисты и ветераны Саратовского НПЗ провели экодесант

Молодые специалисты, ветераны Саратовского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), школьники и студенты вместе навели порядок в сосновом бору.

Молодые специалисты и ветераны Саратовского нефтеперерабатывающего завода НПЗ (входит в ПАО "НК "Роснефть"), а также студенты профильных вузов и учащиеся "Рос-нефть-классов" в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче провели экодесант по уборке прилегающего к территории предприятия соснового бора на берегу реки Волга.

Всего в экологической акции приняли участие более 40 человек. Вывезено 9 кубометров собранного в лесу мусора.

Молодые специалисты завода несколько раз в год проводят акцию "Чистый берег" по уборке прилегающей к заводу песчаной косы. В этот раз было решено расширить географию добрых дел и навести порядок еще в одном излюбленном месте отдыха жителей Заводского района - живописном сосновом бору на волжском берегу.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Саратовского НПЗ Надежда Гаврилова рассказала: "Охрана природы является одним из приоритетов деятельности компании "Роснефть" и Саратовского НПЗ. Помимо большой работы по снижению влияния производства на окружающую среду, на заводе организуются различные экологические акции и субботники по уборке и озеленению территорий, расположенных в Заводском районе. Подобные мероприятия не только позволяют сделать наш город чище и красивее, но и способствуют воспитанию экологического сознания у горожан, прежде всего, у молодежи".

В 2019 году работниками Саратовского НПЗ были проведены мероприятия, позволяющие улучшить экологическую обстановку в городе: посадка деревьев в Заводском районе и в природном парке на Кумысной поляне, а также субботники по уборке прилегающих к предприятию территорий. Проведены уроки "Защита природы в наших руках" для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра "Возвращение" и детей, про-ходящих реабилитацию в областном противотуберкулезном санатории.

Справка

Саратовский НПЗ неоднократно становился победителем и лауреатом различных природоохранных конкурсов на федеральном и региональном уровнях. По итогам 2018 года решением читательского жюри еженедельника "Аргументы и факты - Саратов" завод признан победителем в номинации "Лучшее предприятие Саратовской области в развитии природоохранной деятельности". В смотре-конкурсе на лучшее дочернее общество ПАО "НК "Рос-нефть" по направлению "Экологическая безопасность" среди нефтеперерабатывающих предприятий Саратовский НПЗ занял второе место.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"