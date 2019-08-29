Появилось видео посадки бомбардировщиков на автотрассу

Минобороны РФ опубликовало видео посадки фронтовых бомбардировщиков Су=34 и военно-транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль "Европа - Западный Китай".

Самолеты приземлились на автомобильную дорогу в рамках специальных учений службы материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ.

- На крупных автотрассах предусмотрены участки для посадки боевых самолетов. На таком участке в Татарстане был оборудован полевой аэродром со складами горючего и боеприпасов, другой необходимой инфраструктурой, - рассказали в пресс-службе Минобороны.

После дозаправки и подвески авиабомб Су-34 взлетели с автомагистрали. Также была отработана охрана полевого аэродрома с применением вертолетов.

К учениям привлечены подразделения МТО трех военных округов, ВКС и ВДВ: более 30 тысяч человек, свыше 7000 единиц техники, до 90 самолетов и вертолетов. Маневры проходят под руководством замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова и завершатся 30 августа.