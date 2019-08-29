Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.08.2019,  
08:32
Текст:  Антон Валагин

Появилось видео посадки бомбардировщиков на автотрассу

Минобороны РФ опубликовало видео посадки фронтовых бомбардировщиков Су=34 и военно-транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль "Европа - Западный Китай".

Фото: Николай Грищенко/РГ
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

Самолеты приземлились на автомобильную дорогу в рамках специальных учений службы материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ.

- На крупных автотрассах предусмотрены участки для посадки боевых самолетов. На таком участке в Татарстане был оборудован полевой аэродром со складами горючего и боеприпасов, другой необходимой инфраструктурой, - рассказали в пресс-службе Минобороны.

После дозаправки и подвески авиабомб Су-34 взлетели с автомагистрали. Также была отработана охрана полевого аэродрома с применением вертолетов.

К учениям привлечены подразделения МТО трех военных округов, ВКС и ВДВ: более 30 тысяч человек, свыше 7000 единиц техники, до 90 самолетов и вертолетов. Маневры проходят под руководством замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова и завершатся 30 августа.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: wikipedia.org
Стало известно, почему Гитлер не создал атомную бомбу 09:40
Невозможное - возможно: плоский штопор Су-57 сняли на видео 28.08.2019
Ударные беспилотники США в Йемене были сбиты советскими ракетами 27.08.2019
ВКС России
Фото: Предоставлено пресс-бюро СВР
70 лет назад в СССР прошло первое испытание атомной бомбы 00:00
Опытный образец тяжелого беспилотника "Сириус" подготовят к 2023 году 28.08.2019
Первый российский топливозаправщик Ил-78М-90А представили на МАКС-2019 27.08.2019
учения
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 28.08.2019
Россия, Беларусь и Египет на учении уничтожили условных террористов 28.08.2019
На Урале восстановили железную дорогу, разрушенную "диверсантами" 27.08.2019