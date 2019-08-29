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29.08.2019 19:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Девятилетний школьник Кирилл Кемайкин из села Ардатова Дубенского района спас свою младшую сестру на пожаре: мальчик вынес ее через окно кухни.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Как сообщило в четверг Главное управление МЧС по региону, пожар случился накануне: сообщение о ЧП на улице Советской поступило в одиннадцать часов четыре минуты. К моменту прибытия огнеборцев происходило открытое горение кровли и обшивки строения.

На момент возгорания в доме находились дети: Кирилл и его четырехлетняя сестра. Мальчик смотрел телевизор и почувствовал запах гари. Выйдя на кухню, он увидел там клубы дыма, валившие из объятого пламенем коридора. Школьник сразу вспомнил о спящей сестренке: схватив ее на руки, он разбил окно кухни и выбрался на улицу.

Следует отметить, что взрослых дома не было: мама детей находилась на работе, а отец занимался ремонтом бани. Благодаря мужеству и находчивости мальчика, удалось избежать трагедии.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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