В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома

Девятилетний школьник Кирилл Кемайкин из села Ардатова Дубенского района спас свою младшую сестру на пожаре: мальчик вынес ее через окно кухни.

Как сообщило в четверг Главное управление МЧС по региону, пожар случился накануне: сообщение о ЧП на улице Советской поступило в одиннадцать часов четыре минуты. К моменту прибытия огнеборцев происходило открытое горение кровли и обшивки строения.

На момент возгорания в доме находились дети: Кирилл и его четырехлетняя сестра. Мальчик смотрел телевизор и почувствовал запах гари. Выйдя на кухню, он увидел там клубы дыма, валившие из объятого пламенем коридора. Школьник сразу вспомнил о спящей сестренке: схватив ее на руки, он разбил окно кухни и выбрался на улицу.

Следует отметить, что взрослых дома не было: мама детей находилась на работе, а отец занимался ремонтом бани. Благодаря мужеству и находчивости мальчика, удалось избежать трагедии.