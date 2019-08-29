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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найдут место

В Ульяновске сняли табличку в честь генерала Каппеля
Текст: Виталий Ахмеров ("Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
На родине вождя революции Владимира Ленина Ульяновске противостояние "белых" и "красных" не прекращается даже сейчас, спустя сто с лишним лет после братоубийственной Гражданской войны. К счастью, теперь обходится без кровопролития, а камнем преткновения становятся названия улиц и площадей, памятники и мемориальные таблички.

21 июля 1918 года Симбирск был взят отрядом Народной армии КомУЧа под командованием Владимира Каппеля. "Белые" держали город под контролем меньше двух месяцев. Спустя сто лет местные организации патриотического толка решили установить мемориальную табличку в его честь. Здание, на котором разместили табличку, фасадом выходит на городскую улицу, которая, по иронии судьбы, названа именем "красного" маршала Михаила Тухачевского. Именно он руководил войсками, которые в 1918 году выбили "белых" из Симбирска. Представители местной ячейки КПРФ расценили это как провокацию и добились демонтажа памятной доски.

Житель Ульяновска посадил помидоры в яме на дороге

По мнению историка Андрея Пашкина, в этой ситуации нет правой стороны. "История должна примирять людей, а не раскалывать. И Тухачевский, и Каппель поддерживали недопустимые, губительные военные действия против своих сограждан. Мы должны сделать из истории выводы и не допускать ничего подобного", - уверен Пашкин.

Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск
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